أمل القبيسي تشيد بالشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي لي شي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية في الإمارات.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي الدكتورة أمل القبيسي بالرئيس التنفيذي لشركة هواوي، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، وعلى عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين والتي من شأنها تحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء استعراض الدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات والمبادرات المبتكرة التي أطلقت بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توظيف العلوم والتكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن، وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل، وتعزيز مكانة الإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تنظيم ودعم وتنمية قطاعات المعرفة والصناعة في الدولة، فضلاً عن التطور الذي يشهده قطاع التعليم والتعليم العالي الذي تعتبره الدولة منذ تأسيسها أحد أهم الاستثمارات في المستقبل.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، أن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية واضحة تجاه المستقبل في أن تكون الإمارات من أفضل 10 دول في التميّز والقدرة التنافسية والابتكار في جميع المجالات، وأفضل 10 دول في العالم خلال السنوات الأربع القادمة في مؤشرات التنمية البشرية والمستدامة.

من جانبه، أشاد لي شي بحرص دولة الإمارات على رفد قطاع العلوم والتكنولوجيا بكل ما هو حديث ومبتكر وبسياستها التي تستشرف المستقبل وتركز على التعليم، مشيراً إلى أن الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال ومن الدول القلائل التي حققت قفزات كبيرة في مجال الاستعانة بالتقنية في المجالات التعليمية.