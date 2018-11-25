«إقامة دبي» تتوّج بـ 3 جوائز عالمية في الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

توّجت «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي» بـ 3 جوائز ضمن الدورة 15 من جائزة «ستيفي العالمية»، التي تعد من أرفع الجوائز الدولية في مجال الأعمال الدولية والتميز المؤسسي والموارد البشرية، وذلك في إنجاز ريادي عالمي يُضاف إلى سلسلة الإنجازات الخاصة بإقامة دبي، حيث يتنافس على الجوائز أكثر من 4000 مرشّح على مستوى العالم من مختلف المؤسسات والأفراد والأعمال المتميزة، ويمثلون أكثر من 60 دولة.

وحاز فريق السعادة الوظيفية في الإدارة العامة على الفئة الذهبية في مجال أفضل فريق إسعاد موارد بشرية، وأتت هذه الجائزة نتيجة الجهود التي قامت بها الإدارة العامة بتشكيل فريق عمل مهني متخصص للعمل على تنفيذ المبادرات لرفع مستويات السعادة الوظيفية.

وجاءت جائزة العام لأفضل قيادي في الموارد البشرية من نصيب الرائد أحمد المري، مدير إدارة الموارد البشرية وذلك بحصوله على الميدالية الفضية، وحازت إدارة الموارد البشرية على الفئة البرونزية، كأفضل إدارة للموارد البشرية.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه الإنجازات تأتي تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية الإمارات وخطة دبي 2021، وحرص إقامة دبي على الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وتعظيم مشاركة الموظفين وتشجيع الريادة وبناء القيادات، وجذب أفضل الكفاءات البشرية والحفاظ عليها، وضمان إسعادها وتقديم أفضل الخدمات لها، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتعلق برفع كفاءة تنفيذ عمليات إدارة الموارد البشرية، والهدف تطوير كوادر الإقامة والجنسية والمنافذ القيادية والاختصاصية.