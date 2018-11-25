ولي عهد رأس الخيمة يوجّه بمكافأة مالية لمن يبلغ عن مروّجي المخدرات للطلبة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمكافأة مالية لكل من يبلغ عن مروجي المخدرات ومن يحاولون الإيقاع بالطلبة للخوض في تجربة التعاطي والإدمان.

أعلن عن ذلك اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة خلال تنظيم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بمجلس شباب رأس الخيمة للوقاية من المخدرات الملتقى الطلابي الثاني ضمن البرنامج الوطني «سراج» بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وذلك بحضور اللواء علي بن علوان النعيمي، والعميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وناعمة الشرهان عضو المجلس الاتحادي، والدكتور جورومادهافا راو مدير جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وبمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد وممثلي الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة وجموع من الطلبة، ونحو 10 من الجهات المحلية والحكومية على مستوى الإمارة.

وقال القائد العام بأن شرطة رأس الخيمة تسعى من أجل بناء الوعي الكافي والملم لدى الشباب وتزرع فيهم المسؤولية الكاملة والشاملة نحو المحافظة على أرواحهم ومجتمعاتهم.