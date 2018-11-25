سيف بن زايد: ثـلاثة من أكرم نسب »

أعاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، نشر قصيدة «ترحيب» التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في «تويتر»، والتي احتفى فيها بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ودوّن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أبياتاً شعرية قال فيها:

ثــلاثه مــن أكــرم نـسـب

تـشــاركـوا إسـمٍ مـنـيـف

يـحـفـظـهـم الله لـلـعـرب

شاعر ومستضيف وضيف