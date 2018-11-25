«أقدر» العالمية تناقش غداً دور تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات

المصدر: أبوظبي - البيان

ينطلق غداً الاثنين الحدث البارز في مجال تنمية الشعوب والمجتمعات «قمة أقدر العالمية»، والتي تقام بتنظيم من برنامج خليفة للتمكين «أقدر» وشركة اندكس للمؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة، وبالتعاون والشراكة مع الأمم المتحدة وعدد من الجهات المحلية والدولية، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في العاصمة أبوظبي.

وتقام قمة أقدر العالمية لهذا العام تحت عنوان «تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات: التنمية المستدامة» غداً وبعد غدٍ، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث البارز أكثر من 1500 زائر ومشارك من المنطقة والعالم، حيث ستركز القمة على استراتيجيات ومفاهيم خاصة تُعنى بتطوير المجتمعات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تتألف من 17 محوراً تم توزيعها على جلسات المؤتمر وورش العمل.

ويتضمن حفل الافتتاح كلمات رئيسية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، كما تتضمن القمة جلسات رئيسية لكل من معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي ناصر جمعة الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، وكلمة للدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلاً عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة للدكتور بويان راديوكوف ممثلاً لمدير عام منظمة اليونيسكو وأسمى حنا خضر الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني وعضو مجلس الأعيان الأردني، والدكتور فيصل الباكري مستشار وزير التربية والتعليم، وخميس جمعة بو عميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، وأحمد بن علي الحمادي النائب الأول للرئيس في مجموعة اتصالات، والدكتورة آن سبيكارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف.

فعاليات

وستضم قمة أقدر العالمية عدداً من الفعاليات المميزة والتي تشمل المعرض الذي يقام بالتوازي مع الجلسات العلمية وورش العمل، والذي يضم مشاركات لأكثر من 50 عارضاً، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع والأرشيف الوطني وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وهيئة تنظيم الاتصالات وكليات التقنية العليا وبرنامج خليفة للتمكين - أقدر ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان ومركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي للمرأة والطفل وأكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية للسيدات ومصرف أبوظبي الإسلامي وجامعة خليفة وجامعة عجمان ومجلة أقدر ومنتدى موسكو العالمي وشركة الدار الرائدة في تطوير وإدارة واستثمار العقارات بأبوظبي وشركة تايم لاين العاملة في تكنولوجيا المعلومات بدبي ومعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد)- وشركة دو لخدمات الاتصال ومؤتمر إبداعات عربية وسمارت كيوسك للبرمجيات والأجهزة المخصصة وشركة سيك تيتشرز العاملة في مجال الاستشارات الدولية للتعليم .. وغيرها.