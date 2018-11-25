بدء التسجيل للامتحانات التأهيلية لبرنامج الطبيب المقيم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي عن بدء التسجيل للامتحانات التأهيلية لبرنامج الطبيب المقيم «تنسيق» للعام 2018 ـ 2019، الذي ينظم عملية الالتحاق ببرامج التدريب المعتمدة من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية وتوزيعهم على مراكز التدريب المعتمدة في إمارة أبوظبي.

وتشترط الدائرة للالتحاق بالبرنامج اجتياز الامتحان التأهيلي لبرنامج الطبيب المقيم (لا يجب على المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التأهيلي لعام 2018 إعادة الامتحان) والحصول على شهادة إتمام البكالوريوس في الطب والجراحة مع إتمام سنة الامتياز قبل 31 أغسطس 2019 والتخرج من كلية الطب بعد أول يناير2014 (لغير المواطنين) مع بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.

وحددت دائرة الصحة مواعيد الاختبارات ضمن 4 مراحل خلال أيام السبت في 15 ديسمبر المقبل و12 يناير و2 فبراير و23 فبراير و9 مارس 2019.