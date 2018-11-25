العدل: المحامون الإماراتيون معترف بهم أمام محاكم إنجلترا وويلز

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون في مركز دبي المالي للمحامين من داخل الدولة على صفة «سلطة معترف بها» من الهيئة المنظمة لعمل المحامين في إنجلترا وويلز، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دور مهنة المحاماة في الدولة وخارجها.

ويتيح هذا الاعتراف للمحامين من أبناء الدولة فرصة التأهل للعمل محامين في محاكم إنجلترا وويلز أو التسجيل محامين أجانب مع حقوق محدده لمزاولة المهنة، بما في ذلك العمل شركاء في شركات المحاماة الإنجليزية.

وتنظم وزارة العدل حالياً دورات تأهيلية، بالتعاون مع المراكز المتخصصة في كل من أبوظبي ودبي لمساعدة من يرغب من المحامين في اجتياز امتحانات التأهيل للعمل محامين أمام المحاكم الإنجليزية.