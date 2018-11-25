محمد بن سعود: الإمارات توفّر أفضل الخدمات الذكية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة تقتضي توفير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية الذكية وذات الجودة العالية للمتعاملين، وذلك في إطار السعي الحثيث لبلوغ الريادة والحرص على الإسهام في تحقيق السعادة للمجتمع وتجسيد أهداف رؤية الإمارات 2021، منوهاً في هذا الإطار بأن الإمارات الدولة الوحيدة عالمياً التي تصنف مراكز خدماتها بتصنيف النجوم.

وأزاح سموه الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز رأس الخيمة للتسجيل التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفق التصنيف الذي حصل عليه ضمن الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعدد من المسؤولين.

وأثنى سموه على الجهود الدؤوبة لفريق المركز على ما بذله في سبيل الارتقاء بالعمل وتحقيق التميز في الأداء والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات ورؤى المتعاملين، ما أهّله ليكون في مقدمة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تحصل على تصنيف خمس نجوم.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن الجهود المتواصلة لتطوير تجارب المتعاملين تجسد الجهود الحكومية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوضع دولة الإمارات في مقدمة دول العالم في جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

في السياق ذاته، أكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الحرص على تطوير كل الخدمات التي تقدمها الهيئة والارتقاء بنوعيتها إلى مستويات تحقق أعلى درجات الرضا لدى المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم، وتسهم في تعزيز مكانتها التنافسية على مستوى القطاعات الخدمية في الدولة، مشدداً على أن تحقيق ذلك يشكّل أولوية قصوى في خططها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

تكريم

إلى ذلك، أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة ودعمها اللامحدود للناشئة والشباب في مختلف المجالات، قائلاً: إن دولتنا حققت إنجازات عديدة في مجال الاهتمام بالبحث العلمي ورعاية الموهوبين.

وأضاف سموه ــ خلال حضوره أمس حفل تكريم الدفعة الأولى من برنامج طلاب المبرمج الإماراتي الذي أقيم في أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين من تنظيم صندوق الوطن ــ إن رعاية الموهوبين هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المكتسبات الحضارية للدولة.

وأكد سموه أن الدولة أعلنت عن نهجها في دعم الموهوبين والمبدعين، ليكون ذلك استراتيجيتها، وهي تخطو بقوة نحو التقدم والازدهار ومواكبة أهم الحضارات في العالم، موضحاً أن الابتكار هو الوسيلة الذهبية والأسلوب الناجح للنمو والتطور لأي أمة.

وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئات والمؤسسات الداعمة للموهوبين في الدولة، مشيداً برعاية صندوق الوطن برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن لبرامج وأنشطة الموهوبين والمبدعين، من أجل الارتقاء بهم في مجال الاختراع والابتكار، معرباً عن سعادته بمشاركة كوكبة من الموهوبين الناشئة والشباب في حفل تكريمهم.

وكان في استقبال سمو ولي عهد رأس الخيمة لدى وصوله إلى مقر أكاديمية الموهوبين في منطقة خزام برأس الخيمة، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وسمية عبد الله بن حارب السويدي، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، ومحمد تاج الدين القاضي، المدير العام لصندوق الوطن.

وقام سمو ولي عهد رأس الخيمة ومعالي ضاحي خلفان، في ختام الحفل، بتكريم أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، الجهة الراعية للبرنامج، وتسلّم التكريم سمية عبد الله السويدي، ثم كرم سموه 80 طالباً وطالبة من الموهوبين.

حضر الحفل الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والمستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير العام لمراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، والإعلامي محمد غانم مصطفى، المدير العام لهيئة إذاعة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة والطالبات الموهوبين.