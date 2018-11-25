عبد الله المري يدعو إلى المساهمة في الدمـج النوعي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على جهود أعضاء مجلس أصحاب الهمم منذ تأسيسه، وما تأتي عنه من مبادرات وأنشطة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

لاسيما الأطفال واليافعين، داعياً إياهم إلى إطلاق المزيد من الخدمات، وتكثيف جهودهم، واضعين نصب أعينهم الهدف الأسمى والمتمثل في الأخذ بأيدي أصحاب الهمم والمساهمة في دمجهم بالمجتمع بين أقرانهم، وتذليل العقبات التي تقف في طريقهم على كافة الصعد العلمية والمهنية والاجتماعية، وفي تواصلهم مع الآخرين.

جاء ذلك خلال تسلمه جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، من المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وذلك بعد فوز شرطة دبي بها عن مبادرة «مجلس أصحاب الهمم» لفئة أفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم.

دافع

بدوره، قال المقدم سعود الرميثي، إن الجائزة تعد بمثابة دافع للمجلس للاستمرار على نهجه، كما أنها تزيد من حجم شعورنا بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للإتيان بأفكار مبتكرة ومبادرات أكثر إبداعاً، تمس حياة أصحاب الهمم بشكل مباشر، وتعمل على حل مشاكلهم.

وبيّن المقدم الرميثي أن شرطة دبي نالت الجائزة عن تأسيس مجلس أصحاب الهمم كمبادرة رائدة أطلقتها شرطة دبي تفعيلاً للسياسة الوطنية لأصحاب الهمم، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعماً لمبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والهادفة إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول 2020.

وأضاف أن المجلس أطلق استراتيجية خاصة بالمبادرة للأعوام 2016 ـ 2021، متضمنة 5 برامج هي إدماج، وحماية، واستدامة، ومهاراتي، وX10، مؤكداً أن المجلس حقق نتائج إيجابية على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي وخارجها خلال العام الماضي 2017.

ومنها توظيف 5 موظفين من أصحاب الهمم، وتنفيذ 14 دورة للموظفين من أصحاب الهمم، وتنفيذ 18 دورة للموظفين بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم، استفاد منها 316 موظفاً، إلى جانب تنفيذ 11 مبادرة مجتمعية لأصحاب الهمم. وقال المقدم الرميثي إن استطلاعاً للرأي نفذته شرطة دبي بين الموظفين من أصحاب الهمم أظهر أن 92,5% يشعرون بالرضا عن المجلس.