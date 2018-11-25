جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة تكرم مجموعة وصل

المصدر: دبي ـ البيان

كرمت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، مجموعة وصل لإدارة الأصول لدعمها المستمر على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وجاء هذا التكريم على هامش الموسم العشرين للجائزة والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة.

وكانت وصل قد حرصت خلال السنوات الماضية على دعم جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، لدورها المهم في حفز وإلهام الجيل الجديد على تقديم أفكار إبداعية، حيث ترى وصل في ذلك وسيلة للتأكيد على انتمائها للمجتمع الذي تعمل فيه، في إطار برنامج شامل ومتواصل لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تطبقها المجموعة.