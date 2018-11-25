تزويد موظفي الجناح الجوي في دبي ببطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الجناح الجوي في دبي، بهدف تزويد الأخيرة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، والتي تتضمن العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، فيما وقعها من جانب الجناح الجوي - دبي، العميد طيار راشد خليفة بالهول، قائد الجناح الجوي - دبي، وذلك بحضور عدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي الجناح الجوي إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود الأخيرة موظفي الجناح الجوي ببطاقة إسعاد، وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.