«أبوظبي للرقابة الغذائية» يشارك بواحة زراعية في مهرجان زايد التراثي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن مشاركته في مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خلال الفترة 30 نوفمبر الجاري ولغاية 26 يناير 2019، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من خلال تنظيمه الواحة الزراعية بالتعاون مع مركزي الأمن الغذائي وخدمات المزارعين بأبوظبي.

وقال المهندس ثامر القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز: أن الواحة الزراعية هذا الموسم ستشهد نقلة نوعية من حيث الشكل والمضمون حيث تم تطوير البناء الخاص بها بما يخدم الخطة التوعوية والترويجية.