حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المنصوري والسويدي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عتيق عبدالعزيز جكه المنصوري نائب مدير جامعة الإمارات بمناسبة زفاف نجله ماجد عتيق المنصوري مدير المشاريع في مؤسسة دبي للمستقبل إلى كريمة خلفان عبيد الرضة السويدي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للمعارض في منطقة النخيل برأس الخيمة.. الشيخ صقر بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات.

والشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور العريس ووالده وأقارب العروسين مباركين هذه المناسبة السعيدة.