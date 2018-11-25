فوز الجهات الحكومية بالجوائز الدولية يعزز صورة الإمارات عالمياً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد 68 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر حسابي الصحيفة في «تويتر» وفي «فيسبوك» أن الجوائز العالمية التي تفوز بها الجهات الحكومية، تعزز صورة الإمارات عالمياً، في حين رأى 32 %، أنها تحفز المنافسة بين الدوائر الحكومية، .

وفي ذات الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة، أجاب 63 %، أن الجوائز العالمية التي تفوز بها الجهات الحكومية، تعزز صورة الإمارات عالمياً، في حين ذكر 37 % أنها تحفز المنافسة بين الدوائر الحكومية.

وقال الدكتور حمد النصيرات، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إن الجوائز العالمية التي تفوز بها الجهات الحكومية في الإمارات، وتكون مبنية على معايير عالمية المستوى، ويتم تقييمها وفقاً لعملية ممنهجة، تسهم في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز صورة الإمارات في التنافسية العالمية، وتنعكس إيجاباً على أداء تلك الجهات والخدمات التي تقدمها، من خلال إذكاء التنافس بينها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وأن الجوائز العالمية التي تحصدها الجهات الحكومية في الدولة، هي ثمرة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعتها المستمرة لعلميات التنفيذ.

تجربة غنية

وأوضح أن تجربة دبي في هذا الجانب ثرية جداً، وهي تجربة معرفية غنية، باتت محط أنظار العالم، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما أمر في سبتمبر عام 1997، بتأسيس برنامج للأداء الحكومي المتميّز، كأول برنامج متكامل للتميّز الحكومي في العالم، كان الهدف إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات الدوائر الحكومية في دبي، لتصل إلى مستوى رائد عالمياً.

وذلك من خلال تقديم نماذج إرشادية للتميّز، ومجموعة مستمرة من مبادرات التحسين وفعاليات التطوير، وتحقق هذا بالفعل، وبات البرنامج اليوم، القوة المحركة لتطوير القطاع الحكومي بدبي، وتمكينه من تقديم خدمات متميّزة لجميع المتعاملين معه، والمستفيدين من خدماته.

نقلة نوعية

وأضاف: ساهم برنامج الأداء الحكومي المتميّز، في إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، وتم ذلك بفضل تعاون الجهات الحكومية مع إدارة البرنامج في تطبيق معايير نماذج التميّز المؤسسي والوظيفي، والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمر لأدائها وخدماتها، مبيناً أن نسبة رضا المتعاملين عن خدمات دوائر دبي، ارتفعت من 62 % في عام 1997، إلى أكثر من 90 % في 2017.

كما ارتفعت نسبة رضا الموظفين في الفترة نفسها من 61 % إلى أكثر من 82 %، لافتاً إلى أن دوائر حكومة دبي، باتت اليوم عالمية المستوى، لأن تقييمها يعتمد على دورها في تحقيق الريادة العالمية لدبي، ومقارنتها بالأفضل عالمياً في مجال الإدارة والخدمة والأداء الحكومي.

كما نقوم سنوياً بإضافة متطلبات جديدة لمعايير تقييم الأداء، بما يتواكب مع التغيّرات المتجددة في عالم الإدارة والجودة، ولتستجيب بكفاءة لظروف ومتطلبات القطاع الحكومي بدبي، والارتقاء بالخدمات لتحقيق إسعاد المتعاملين.