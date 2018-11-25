ترسية عقد تنفيذ طرق داخلية في «الخوانيج الثانية» بطول 77 كيلومتراً

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً للخطة الخمسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي، اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة ترسية عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة الخوانيج الثانية بطول 77 كيلومتراً.

وقال مطر الطاير: يأتي تنفيذ مشروع الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، في إطار حرص الهيئة على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال طرق والإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

مشيراً إلى أن المشروع الجديد، يتضمن تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 77 كيلومتراً، منها طرق مفردة بطول 68 كيلومتراً، وطرق تجميعية مزدوجة بطول قرابة تسعة كيلومترات، حيث سيجري إنشاء وتعبيد شبكة الطرق الداخلية في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تحسينات على شبكات الكهرباء والمياه وأعمال إنارة للشوارع.

خدمات

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن العمل جارٍ في تنفيذ طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة عود المطينة 1، بطول قرابة سبعة كيلومترات، وربطها مع شبكة الطرق المحيطة وتأمين الدخول والخروج الآمن والسهل لمستخدمي الطرق من وإلى المناطق المجاورة، كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال الإنارة والمواقف الجانبية وأرصفة للمشاة، ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2019.

كما تنفذ الهيئة حالياً المرحلة الأولى من مشروع الطرق الداخلية في منطقة سما الجداف، بطول 12 كيلومتراً، ويتضمن المشروع إنشاء عدد من التقاطعات منها تقاطعان محكومان بإشارات ضوئية، إلى جانب أعمال الإنارة.

مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الطرق الداخلية في منطقة سما الجداف، وربطها مع الطرق الرئيسة المحيطة مثل شارع الخيل من جهة الجنوب وشارع الشيخ راشد من جهة الشمال، وتأمين الانسيابية في حركة المرور للقاطنين في المنطقة.

إنجاز

وأضاف: أنجزت الهيئة أيضاً مشروعي الطرق الداخلية في منطقتي ند الشبا الرابعة وحتا، وتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة، تنفيذ طرق بطول 56 كيلومتراً، منها طرق بطول 50 كيلومتراً في منطقة ند الشبا الرابعة (المنطقة رقم 282)، وستة كيلومترات في جزء من منطقة ند الشبا الأولى (المنطقة رقم 618).

كما تضمن تنفيذ الأعمال الخدمية مثل إنارة الطرق الداخلية، وأعمال تصريف مياه الأمطار، فيما اشتمل مشروع الطرق الداخلية في شعبية مكن بمنطقة حتا التي تضم 346 مسكناً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على تنفيذ طرق داخلية بطول قرابة ثمانية كيلومترات، ومواقف للمركبات وأرصفة وإنارة الشوارع.