4 آلاف مسافر يعبرون منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عمان يومياً

المصدر: دبي- وام

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: إن منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عمان الشقيقة تعامل مع أكثر من مليون مسافر خلال 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر 2018، أي ما يعادل 4 آلاف مسافر يومياً.

وأضاف أن هذا العدد الكبير من المسافرين يفرض الاستعداد بالتقنيات الحديثة والخدمات الذكية لمنع التكدس والازدحام خاصة خلال مواسم العطلات الرسمية.

ووجه مدير جمارك دبي بضرورة توفير كل التسهيلات لمستخدمي منفذ حتا الحدودي من قبل الأفراد والتجار، ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية مع سلطنة عمان الشقيقة.

وقال مدير جمارك دبي: إن منفذ حتا يعد نقطة محورية للنقل البري بين عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن المنفذ تعامل مع أكثر من مليون مسافر خلال 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر 2018، أي ما يعادل 4 آلاف مسافر يومياً وهو رقم كبير يفرض الاستعداد بالتقنيات الحديثة والخدمات الذكية لمنع التكدس والازدحام خاصة خلال مواسم العطلات الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية موسعة قام بها مدير جمارك دبي إلى منفذ حتا رافقه خلالها جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي وعبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية المختلفة.

وقال مدير جمارك دبي: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن خدمات الجهات الحكومية تمثل خريطة طريق نحو تقديم الخدمات الأفضل في العالم لتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز دور دبي المحوري في السياحة والتجارة، مشيراً إلى أن الابتكار في الخدمات الجمركية التي طورتها جمارك دبي أسهمت بشكل مباشر في تسهيل الإجراءات على المسافرين والتجار، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.

من جانبه أكد محمد المعيني مدير إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي أن أهمية المنفذ في السنوات الأخيرة تتزايد حيث تشهد تجارة دبي مع سلطنة عُمان الشقيقة نمواً متزايداً مسجلة 34 في المائة إلى 25.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 السابق وبلغ عدد المعاملات الجمركية للفترة نفسها من العام الجاري نحو 110 آلاف معاملة وعدد الضبطيات 792 ضبطية جمركية شملت مواد مخدرة وأسلحة بيضاء وتهريب عملات ووثائق ومحاولات للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.