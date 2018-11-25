شرطة رأس الخيمة تشارك في مبادرة «نخلة صقر»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية – فريق الدوريات المجتمعية ومركز شرطة الحمرا الشامل والشرطة السياحية، في المبادرة المجتمعية لروضة الغدير بعنوان «نخلة صقر».

وذلك بحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، ضمن مبادرات «عام زايد 2018» بهدف غرس مفاهيم وقيم روح العطاء وحب الخير للآخرين وتعزيز الانتماء للوطن، والتي كان يتصف بها فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، عبر غرس نخلة باسمه في الباحة الخارجية للروضة.

زيارة

وقام الوفد بزيارة القرية التراثية في الروضة، وشاهدوا خلالها عرضاً استعراضياً من تقديم أطفال الروضة مصحوباً بأهازيج وأغانٍ شعبية عن التراث والسيرة العطرة لمؤسسي الدولة والمواقف الإنسانية لهم واهتمامهم بالبيئة والإنسان وعطاءاتهم اللامحدودة في خدمة المجتمع في أبهى صورها.

وقام الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي بتكريم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تعاونها الدائم والمستمر مع إدارة الروضة لإنجاح كافة فعالياتها، وذلك ضمن باكورة من الجهات المشاركة والحضور المتعاونين، تقديراً لجهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في القيام بدورها التثقيفي والإيجابي تجاه شريحة الأطفال وطلبة المدارس وأفراد المجتمع كافة من أجل خلق جيل واعٍٍ ومثقف.