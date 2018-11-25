جامعة الشارقة تخرج دفعة دبلوم إدارة البيانات من الكوادر الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

احتفل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتخريج، «الدبلوم المهني في إدارة البيانات والتحليل الإحصائي واستنباط النتائج» بمشاركة 26 متدرباً من مختلف القيادات والإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

حضر الحفل الذي أقيم بالمبنى الرئيس في جامعة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والعقيد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والمقدم طارق المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام.