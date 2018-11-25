53 محامياً ومحامية يجتازون برنامج القيد في أبوظبي منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة الخامسة عشر من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، وذلك بمشاركة عشرة محاميين منهم سيدتان، ليبلغ العدد الإجمالي للمحامين الذين اجتازوا البرنامج منذ بداية العام الحالي 53 محامياً ومحامية.

وأوضحت دائرة القضاء أن البرنامج الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين أكاديمية أبوظبي القضائية وإدارة شؤون المحاماة والخبراء، يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة باعتبارها القضاء والواقف، وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.

من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن البرنامج الذي يتكون من 35 ساعة دراسية، يتضمن عدداً من المساقات المعرفية والعملية أهمها؛ الالتزامات الدولية لمحاكمات جرائم غسل الأموال، أصول الإجراءات المدنية والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها، صياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الإداري، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، ضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الجزائي في ضوء قواعد الإجراءات الجزائية، معايير وضوابط العلاقة بين المحامي وموكله، كما يقدم البرنامج تدريبات مكثفة حول بعض الإجراءات المعتمدة لدى دائرة القضاء، مثل التقاضي الإلكتروني، إضافة إلى التشريعات المحلية ذات الصلة بإمارة أبوظبي.