48 مليون مستخدم للنقل الجماعي في الشارقة خلال 10 أشهر

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن 48 مليون راكب استخدموا أسطول النقل الجماعي، بها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حسبما أوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز محمد الجروان، مؤكداً أن معدل إقبال مستخدمي المواصلات العامة على وسائل النقل الجماعي، التي توفرها الهيئة في تزايد مستمر، نتيجة للجهود التي تبذلها الهيئة لجعل النقل الجماعي الخيار الأمثل والمفضل لدى الجمهور.

وتفصيلاً قال الجروان: إن 36 مليوناً و270 ألف راكب استخدموا أسطول مركبات الأجرة العاملة بنظام الامتياز بالإمارة، وهي أجرة الشارقة، أجرة الإمارات، أجرة الاتحاد، المدينة للأجرة فيما بلغ عدد الرحلات المنجزة 25 مليون رحلة، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات الجمهور وجميع الفئات، بما يضمن الوصول لأعلى معدلات رضا عن خدماتنا، حيث توفر جميع أنواع المركبات «عائلية ونسائية وعادية فضلاً عن مركبات ذوي الإعاقة» .

مشيراً إلى أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة التي تجوب مدينة الشارقة من خلال 9 خطوط، بلغ 5 ملايين و100 ألف راكب بدءاً من أول يناير وحتى 31 أكتوبر الماضي، فيما بلغت عدد الرحلات التي قامت بها الحافلات 315 ألف رحلة طوال الفترة المذكورة.