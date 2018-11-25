سفير الدولة لدى المكسيك يلتقي رئيسة حزب التجديد الوطني «مورينا»

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

التقى أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمقر السفارة جايدكول باوليفنسكي رئيسة حزب التجديد الوطني (مورينا) الذي سيتولى مقاليد الرئاسة اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب السفير في بداية اللقاء عن تمنيات دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بالنجاح للحزب الحاكم وللحكومة المكسيكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب أندريس لوبيز أبرادور، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على توثيق عرى الصداقة بين الحكومتين والشعبين وتعزيز أجندة التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبها أعربت جايدكول باوليفنسكي عن شكرها على حفاوة الاستقبال، مؤكدة حرص حزب التجديد الوطني على التعاون مع الإمارات كونها في مقدمة الشركاء الرئيسيين في منطقة الخليج والشرق الأوسط.