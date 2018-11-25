إقبال كبير على سوق المزارعين المحليين في «ديرفيلدز مول»

المصدر: أبوظبي- البيان

يشهد سوق المزارعين المحليين في مركز «ديرفيلدز مول» في منطقة الباهية بأبوظبي الذي يقام حالياً بمبادرة من البلدية، وبالتعاون مع مركز خدمة المزارعين، إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين الذين أبهرتهم جودة الإنتاج المحلي من الخضار والفواكه.

ويعرض في هذا السوق أكثر من 20 خيمة إنتاج مزارعي ومنتجي أبوظبي المحليين، الذين منحوا العائلات العديد من العروض الرائعة على الخضراوات والفاكهة والدواجن.

وأعرب العديد من المواطنين والمقيمين عن إعجابهم بالمنتجات عالية الجودة، في هذا السوق الذي يقام للمرة الأولى في مركز ديرفيلدز مول.

وتهدف هذه الفعالية المجتمعية إلى دعم المزارعين المحليين، ومنح العملاء الفرصة للحصول على أجود المنتجات الزراعية الطازجة .