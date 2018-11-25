شرطة أبوظبي تعرض سيارتها الفورمولا في ياس مول

المصدر: أبوظبي - البيان

استمتع زوار مركز التسوق «ياس مول» بمشاهدة سيارة الفورمولا الاستعراضية لشرطة أبوظبي، مع انطلاق فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 على حلبة مرسى ياس لهذا العام.

وتجسد السيارة اهتمام شرطة أبوظبي بالتواجد مع الجمهور في كل المناسبات، وحث سائقي السيارات، لتعزيز مقومات السلامة العامة، وتشجيعهم على احترام أنظمة السير والمرور.

وأعرب زوّار «ياس مول» عن إعجابهم الشديد بسيارة شرطة أبوظبي، معبرين عن تقديرهم لحرص الشرطة على تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية والتسويق للفورمولا بصورة تواكب الحدث، وتحقق أهداف رسالة السلامة المرورية على الطرقات.

وتسعى شرطة أبوظبي من خلال عرضها للسيارة جماهيرياً للوصول إلى مختلف الفئات الاجتماعية ومخاطبتها ضمن اهتماماتها وهواياتها الخاصة لتحقيق الشراكة والتعاون البناء.