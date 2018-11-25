فريق «عونك يا وطن» يزور واحة الكرامة وفاء لشهداء الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

زار فريق عونك يا وطن التطوعي، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة إمسام بالأمم المتحدة، «واحة الكرامة» في أبوظبي، التي تم تشييدها تخليداً لذكرى شهداء الإمارات الأبرار.

وكان في استقبال الوفد خليفة المهيري مدير عام واحة الكرامة، وقام الوفد بجولة في واحة الكرامة بدأت أمام نصب الشهيد المكون من 31 لوحاً من الألواح الضخمة التي يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتلاحم بين أبناء مجتمع الإمارات، وتوقف الزوار عند اللوح المعدني الذي تم نقش قسم القوات المسلحة لدولة الإمارات عليه.

كما زار الوفد جناح الشرف الذي يتضمن ألواحاً نقشت عليها آيات من القرآن الكريم، وكذلك أسماء شهداء أبناء الإمارات البواسل ومعلومات عنهم، وقام الوفد بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار والدعاء لهم بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته.

تلاحم

من جانبه قال الشيخ الدكتور محمد بن حم إن زيارة واحة الكرامة تعبر عن روح الوحدة والتضامن والتلاحم بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، كما أنها تعكس التلاحم مع أسر الشهداء تقديراً لعطاء أبنائهم وتضحياتهم.