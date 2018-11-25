أطفال الفجيرة يرفعون شعار «بابا زايد في قلوبنا»

المصدر: الفجيرة- البيان

احتفى مجلس الطفل في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية باليوم العالمي للطفل تحت شعار «بابا زايد في قلوبنا» وذلك في فندق لي ميريديان شاطئ العقة، بمشاركة 100 طفل من مختلف مناطق الفجيرة.

وتضمن برنامج الاحتفالية، الذي أقيم بالتعاون مع مركز النجوم للتدريب وفريق سواعد زايد التطوعي، فقرات عديدة للأطفال، تنوعت ما بين إلقاء القصائد والأهازيج في حب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ودولة الإمارات، وتنفيذ ورش لصناعة الدمى، والرسم على الوجوه، ومسابقات ثقافية، علاوة على مشاركة شخصيات كرتونية قدمت رقصات مختلفة للأطفال.

كما قدمت فرح الهبرة المدير التنفيذي لمركز النجوم ورشة تدريبية لأساسيات الحساب الذهني في العد حتى رقم 100 من خلال استخدام 10 أصابع، لتنمية مهارات الأطفال في الحساب، ودعم عملية الاستيعاب السريع لديهم، وتقوية ذاكرتهم، وتعليمهم أهمية الاعتماد على أنفسهم دون الحاجة إلى استخدام الآلة الحاسبة.

فعالية

وقالت موزة اليماحي مديرة مجلس الطفل: إن الفعالية التي تحمل اسم أبونا زايد الخير طيب الله ثراه، تكون متميزة، حيث ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال عندما بدؤوا يهتفون بابا زايد والذي كان المغفور له، يسعد كثيراً عندما يجالس الأطفال، وكانت ترتسم الابتسامة الواسعة على شفتيه وهو يصغي إلى ما يجول في خواطرهم، في ود أبوي رائق.