شرطة أبوظبي توعي زوار مهرجان القطارة بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة بسوق القطارة في منطقة العين.

ووزعت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين في مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، 4000 مطبوعة توعية، كما نظمت داخل حافلة «بادر» المتنقلة، محاضرات تثقيفية للتصدّي لهذه الآفة والوقاية من مخاطرها، استفاد منها زوّار المهرجان.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير المديرية، اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الهادفة لاستقطاب شرائح مجتمعية مختلفة بهدف نشر التوعية الشرطية، ورفع الحس الأمني لدى أفراد المجتمع، في إطار ترسيخ مفهوم الوقاية من الجريمة، وتعزيز مسيرة الأمان والأمان.