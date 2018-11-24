مجلس الوزراء يعتمد قرار التأشيرات طويلة الأمد

المصدر: وام

اعتمد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

وتضمن قرار المجلس الوزراء قبل أشهر منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وتضمن القرار شروط وأحكام الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وتشمل كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته وتشمل القرارات كافة التفاصيل والشروط والمزايا لكل فئة بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.

المستثمرون

تضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وتحدد فئتين للمستثمرين: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو انشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

ويحدد القرار ضوابط عامة للفئتين: أن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك..واشتراط الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل.. وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين والشركاء بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، وتشمل كذلك مدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول ، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.

رواد الأعمال

وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة وتحدد فئتين لرواد الأعمال الأولى: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى أو أن يكون حاصل على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.

وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال كلاً من رائد الأعمال والشركاء وثلاث مدراء تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء لما سبق ذكره، و يسمح لرائد الأعمال دخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة

كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكافة الفئات وجود عقد عمل ساري المفعول والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة وتحدد الشروط الخاصة بكل فئة كالتالي: الأطباء والمتخصصون -يشترط توفر 2 على الأقل من الشروط المذكورة-: الحصول على أعلى شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم الحصول على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص المتقدم المساهمة في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل المتقدم كتابة مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل المتقدم الحصول على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل المتقدم والتي تتطلب عملاً متميزًا لقبول العضوية الحصول على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى الخبرة العملية في مجال عمل المتقدم بأن لا تقل عن 10 أعوام التخصص في مجالات مطلوبة وذات أهمية للدولة /شرط إضافي للطبيب/ العلماء: أن يكون معتمد من مجلس الإمارات للعلماء..أو الحاصلين على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

المخترعون: الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد

أصحاب النخبة: الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة يتم توثيقها ببراءات الاختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة

المدراء التنفيذيون: من أصحاب الشركات الرائدة والمعروفة وذات الخبرة العالمية ممن يملكون تحصيل علمي عالٍ،وخبرة عملية، ومنصب /مثلا مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة/ وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

الطلاب المتفوقون

كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وعلى تقدير امتياز ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج من الجامعات المتواجدة داخل الدولة وخارجها، وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.