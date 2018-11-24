ولي عهد رأس الخيمة يوجه بمكافأة مالية لمن يبلغ عن مروجي المخدرات للطلبة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلن اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، عن مفاجأة لكافة أفراد المجتمع، بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمكافأة مالية لكل من يبلغ عن مروجي المخدرات ومن يحاولون الإيقاع بالطلبة للخوض في تجربة التعاطي والإدمان، في خطوة تؤكد حرص القيادة الرشيدة بدولة الإمارات على محاربة هذه الآفة بيد من حديد وبكل قوة، متوجهاً بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد على اهتمامه البالغ بقضايا المجتمع وحماية الشباب.

جاء ذلك خلال الملتقى الطلابي الثاني ضمن البرنامج الوطني "سراج" الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بمجلس شباب رأس الخيمة للوقاية من المخدرات بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، برعاية وحضور اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، ناعمة الشرهان عضو المجلس الاتحادي، الدكتور جورومادهافا راو مدير جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وبمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد وممثلي الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة وجموع من الطلبة، ونحو 10 من الجهات المحلية والحكومية على مستوى الإمارة.

وقال القائد العام إن شرطة رأس الخيمة تسعى من أجل بناء الوعي الكافي والملم لدى الشباب وتزرع فيهم المسؤولية الكاملة والشاملة نحو المحافظة على أرواحهم ومجتمعاتهم من الأيادي الخفية التي ترغب في تدميره عن طريق الترويج لمواد خطيرة تعمل على هدم مستقبلهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع شركائها من الصروح العلمية والتعليمية لمكافحة هذه الآفة في حماية الشباب والمجتمع من الآثار المدمرة للمخدرات والإدمان بكافة أشكاله، لتحقيق الأهداف الرئيسية الإستراتيجية لوزارة الداخلية التي ترتكز على تعزيز الأمن والأمان لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، فضلاً عن ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية لتعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد العميد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات أهمية تعاون الطلبة مع إخوانهم رجال الأمن للحد من تنامي مشكلة المخدرات، والمساهمة الإيجابية والفعالة في ضبط مروجي هذه الآفة عن طريق الإبلاغ عن أي محاولة لإغرائهم والوقوع بها، مشيراً بأن هذا الملتقى السنوي يهدف إلى التوعية حول مخاطر المخدرات والحد من انتشارها في أوساط طلبة المدارس والكليات والمعاهد والمجتمع المدني عموماً.

وقام الدكتور طلعت مطر رئيس قسم الأمراض النفسية بمستشفى إبراهيم بن حمد بن عبيد الله بالتعريف بمفهوم الإدمان وتصنيفها طبياً واجتماعياً وقانونياً، وشرح كيفية الإيقاع بالشخص في الإدمان وأسباب ذلك ونتيجته الوخيمة عليه، وآلية علاجه، متطرقاً إلى نظريات الإدمان، والعوامل المساعدة على التعاطي والإدمان، مستعرضاً أنواع العقاقير وأشدها خطورة، مشيراً بأن الأبحاث أثبتت بأن أكثر الفئة العمرية المستهدفة من 18 حتى 25 عاماً بنسبة 83% لذا تحرص كافة الجهات المعنية بتوجيه اهتمامها البالغ لهذه الفئة، ثم توجه بعدد من النصائح والإرشادات.

واشتملت فقرات البرنامج على عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم القرآن الكريم، ثم أوبريت بعنوان "شبيه زايد" من تقديم وأداء مدرسة نسيبة بنت كعب للتعليم الأساسي، ثم استعراض فيلم وثائقي عن خطورة الوقوع بالمخدرات ونتائجها السلبية على الفرد والمجتمع وأسرته، ثم ألقى الطالب غطاس سعد أبو داوود كلمة المجلس الطلابي للوقاية من المخدرات حول دور المجلس وما تم إنجازه خلال عام من انطلاقته،

أعقب ذلك، قيام القائد العام لشرطة رأس الخيمة يرافقه العميد عدنان الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بتكريم الإدارات والجهات المتعاونة والمشاركة في إنجاح هذا الملتقى.

وعلى هامش الملتقى، تفقد القائد العام بالمعرض المصاحب للملتقى وتعرّف على الخدمات التي تقدمها الجهات ذات الاختصاص والاهتمام المشترك، والدور الذي يقومون به من أجل مكافحة هذه الآفة، مطلعاً على تجهيزات ومهام الجهات المشاركة واستمع إلى شرح موجز حول المجالات التي يوفرونها، مستعرضاً بعض الكتيبات التوعوية والمطويات التوجيهية من قبل المشاركين.