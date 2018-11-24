محمد بن راشد يتكفّل بسداد تكاليف نقل جثمان سائحة روسية إلى بلادها

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمّله بصفة شخصية كافة التكاليف الخاصة بنقل جثمان سيدة روسية توفيت أثناء رحلة سياحية بصحبة ابنتيها إلى دبي، وتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص التي كانت تُعالج فيه السائحة منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك التكفّل بتوفير تذاكر السفر الخاصة بالأسرة لمصاحبة الجثمان إلى بلادهم.

وكانت السيدة نتاليا البالغة من العمر 57 عاما قد وصلت إلى دبي نهاية أكتوبر الماضي في رحلة سياحية بصحبة ابنتيها، قبل تعرضها لأزمة مفاجئة فقدت على أثرها الوعي، حيث شخّص طاقم الإسعاف حالة السيدة بأنها إصابة بتسلخ الشريان الأبهر ما يؤدي على الأغلب إلى وفاة المريض حتى مع بدء العلاج في الوقت المناسب. ورغم الجهود المضنية لإنقاذ المريضة والتي بدأت بإجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة في إحدى المستشفيات الخاصة، إلا أن السيدة نتاليا أصيبت بفشل كلوي دخلت بعده في غيبوبة امتدت 20 يوما قبل وفاتها، فيما أبدت ابنتها أناستاسيا عدم قدرة الأسرة تسديد الرسوم المستحقة للمستشفى والتي ناهزت 230 ألف دولار (نحو 850 ألف درهم).