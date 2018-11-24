«مدني الشارقة» يعقد ملتقى المتعاملين الثاني 2018

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة ملتقى المتعاملين الثاني 2018 في فندق راديسون بلو بالشارقة بحضور العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة.

وعدد كبير من المتعاملين من استشاريي وبيوت الخبرة، وذلك في إطار الخطة السنوية للإدارة العامة للدفاع المدني. كما يأتي الملتقى تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني بهدف تأكيد توفر اشتراطات الوقاية والسلامة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وقال المدير العام للدفاع المدني: إن الملتقى ينظم لإلقاء الضوء على التحديثات الجديدة والتي تمت على دليل الإمارات للوقاية من الحريق، والخدمات الذكية التي أطلقتها وزارة الداخلية والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، وكذلك الاستماع إلى آراء المتعاملين ومشاركتهم في تطوير الخدمات وفتح الحوار والنقاش ومناقشة الأفكار والمقترحات.