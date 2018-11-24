منح موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي- البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية، بهدف توطيد أطر التنسيق والتعاون بين الجانبين، وإتاحة برنامج العروض والمزايا «إسعاد» لموظفي السلطة البحرية، بما يعزز الولاء المؤسسي ويحسن جودة الحياة ويحقق السعادة للناس.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي اللواء طيار أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، ومن جانب سلطة مدينة دبي الملاحية عامر علي، المدير التنفيذي، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وأوضح عامر علي أنّ الشراكة الجديدة تمهد الطريق أمام الارتقاء بالرضا المهني وتحقيق السعادة الوظيفية للكوادر البشرية التي تمثل الدعامة الأساسية لترجمة رؤية السلطة الملاحية في تطوير تجمع بحري آمن ومستدام.