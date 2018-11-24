وزير الإعلام السعودي: زيارة محمد بن سلمان امتداد للأخوّة الراسخة

المصدر: أبوظبي - واس

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام السعودي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لبلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي امتداداً لعلاقات الأخوّة الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

مضيفاً: «إن هذه الزيارة تحمل أسمى معاني المحبة والود المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث تجتمع القيادتان على الطموح الصادق والعزيمة القوية نحو نهضة منطقتنا وتطويرها».

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «إن زيارة ولي العهد ولقاءه بأشقائه المسؤولين في دولة الإمارات، هي استمرار لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين، وتنسيق مواقفهما المشتركة لما فيه خير ونماء البلدين والمنطقة العربية والإسلامية».

حفاوة

وأشاد بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة التي وجدها ولي العهد السعودي والوفد المرافق له في إمارات الخير والمحبة، التي تجسد مشاعر الأخوة الصادقة للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً.

ونوّه الدكتور العواد بتنامي وشائج الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سائلاً المولى عز وجل، أن يديم على البلدين نعمة الأمن والأمان والرخاء.