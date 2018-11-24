«كهرباء دبي» تفوز بذهبية «أفضل جهة في نشر ثقافة الابتكار»

المصدر: ■ دبي-البيان

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي ريادتها العالمية في مجال الإبداع والابتكار والتميز المؤسسي بفوزها بالجائزة الذهبية لفئة «أفضل جهة في نشر ثقافة الابتكار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» لفئة المؤسسات الكبرى ضمن جوائز «جولدن بريدج 2018» الأميركية، التي أقيمت مؤخراً في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

وذلك عن منصة «أفكاري» التي أطلقتها منذ عام 2015 لمشاركة أفكار الموظفين المبتكرة في جميع قطاعات الهيئة، وتعزيز ثقافة الابتكار بين جميع الفئات.

منصة «أفكاري» هي أول برنامج إبداعي من نوعه في حكومة دبي، حيث يمكن لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي من خلاله التعليق على أفكار ومقترحات زملائهم والتصويت لها، ما يعزز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات فيما بينهم.

وتعد الهيئة أول مؤسسة في المنطقة تستخدم هذا النوع من البرمجيات التي تسمح للموظفين بالمشاركة والتصويت على أفضل الأفكار المقترحة بطريقة مشابهة لمواقع التواصل الاجتماعي. وقد شكّلت منصة «أفكاري» منذ إطلاقها منذ أكثر من ثلاث سنوات مخزوناً مركزياً لإدارة الابتكار، يضمن استمرار التطوير والتحسين في الهيئة، وتحقيق خططها التنموية، وتعزيز التواصل بين موظفي الهيئة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد اعترافاً عالمياً جديداً بجهود الهيئة لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتميز والارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات.

وقال: «أطلقت الهيئة منصة «أفكاري» بهدف تشجيع الإبداع والابتكار، وتشجيع الموظفين على الإسهام في تحسين خدمات الهيئة وأدائها، إضافة إلى توفير بيئة محفزة لمهارات الموظفين وإطلاق العنان لهم للإبداع والابتكار كجزء من استراتيجية الهيئة للابتكار.

وقد رفعت الهيئة أهمية محور الابتكار إلى 40% في خطتها الاستراتيجية، وأضافت أهدافاً تعنى مباشرةً بالتركيز على استشراف المستقبل والابتكار وإسعاد جميع المعنيين، واستطاعت مأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية. كما بلغت نسبة سعادة موظفي الهيئة عن نظام الابتكار الداخلي 89% في 2017؛ بينما أسهمت الأفكار التي تم تنفيذها من خلال منصة «أفكاري» في توفير ما يزيد على 814 مليون درهم منذ إطلاقها عام 2015».