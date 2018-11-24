3 حملات توعية نفذتها العيادة المتنقلة للأمراض الجلدية

المصدر: دبي ـــ عماد عبد الحميد

نظمت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية من خلال العيادة المتنقلة بالشراكة مع شركة جالديرما إنترناشيونال 3 حملات للتوعية بالأمراض الجلدية وتقديم الاستشارات والعلاجات المجانية لكافة المترددين على العيادة.

وقال الدكتور أنور الحمادي استشاري ورئيس شعبة الإمارات للأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية: إن العيادة نفذت لغاية الآن 3 حملات شملت جمارك دبي وبلدية الفجيرة وجامعة خليفة في أبوظبي وتم فحص أكثر من 500 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات تم خلالها تقديم الاستشارات المجانية إضافة لصرف الأدوية المجانية للمرضى.

وقال الدكتور هشام عبد الله، رئيس منطقة «ميريتا» (الشرق الأوسط، روسيا، الهند، تركيا وأفريقيا) في «جالديرما»:

إن إطلاق العيادة المتنقلة للأمراض الجلدية جاء بمناسبة عام زايد، لافتاً إلى أن الشركة رصدت 12 مليون درهم للحملة، بهدف تقديم كشف مجاني من قبل نخبة من الأطباء والأخصائيين بالأمراض الجلدية والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي وتحديداً الجيل الصاعد بالأمراض الجلدية، ما يسهم بالنتيجة في الكشف المبكر عنها وعلاجها في الوقت المناسب.

صحة البشرة

وقال: إن إطلاق أول حملة من نوعها على مستوى دول الخليج للتوعية بصحة البشرة ستعمل على نشر الوعي والثقافة حول صحة البشرة، مما سيمهد الطريق أمام تبني معايير جديدة هي الأفضل عالمياً على مستوى الصيدليات، والأهم من ذلك نشرها بين العامة.

لافتاً إلى أن المنصة ستكون نقطة البداية لإعادة بناء وترسيخ العلاقة ما بين الجمهور وخبراء الرعاية الصحية، الأمر الذي سيفتح الباب واسعاً أمام إجراء جلسات حوارية ونقاشات شفافة تساعد الأخصائيين على توفير أعلى درجات الرعاية والعناية بصحة البشرة للجميع.

وأوضح الدكتور الحمادي أن الأمراض الجلدية في دولة الإمارات وباقي دول الخليج قد تشير إلى علامات إنذار لحالات داخلية خطيرة، وبالتالي من المهم معرفة كيفية اكتشاف هذه العلامات التحذيرية في وقت مبكر؛ حتى يمكن علاج المرض الداخلي بنجاح لتجنب أي مضاعفات.