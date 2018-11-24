سفير الإمارات يبحث التعاون مع كازاخستان

المصدر: أستانا - وام

التقى الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، بيبوت أتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والجوية الفضائية في كازاخستان، بحضور وفد من ممثلي الشركات الإماراتية ومديري الإدارات بوزارة الصناعات الدفاعية في كازاخستان ورؤساء الشركات الكازاخستانية للصناعات العسكرية.

وشهد اللقاء بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الصناعات العسكرية. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية إقامة التعاون بين الشركات الإماراتية والشركات الكازاخستانية للصناعات العسكرية، مشيرين إلى حرصهما المشترك على تبادل الخبرات التي اكتسبها الجانبان في مجال صناعات الدفاع.