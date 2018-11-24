وفد من دائرة الطاقة يبحث في النرويج آلية التعاون والتنسيق

المصدر: أوسلو- وام

استقبلت هبة حمود الجنيبي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة النرويج، المهندس عويضة مرشد المرر - رئيس دائرة الطاقة - والوفد المرافق له.

وذلك خلال الزيارة الرسمية إلى مملكة النرويج، حيث جاءت الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق التعاون لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة.

وقدم المهندس عويضة مرشد المرر - رئيس دائرة الطاقة - هدية تذكارية لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مملكة النرويج تثميناً لجهود السفارة خلال الزيارة، متمنياً دوام التقدم والنجاح، مؤكداً على أهمية التعاون الاستراتيجي والعمل كفريق للتطوير والاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الطاقة.

وقد التقى الوفد خلال الزيارة إليزابيث بيرج الأمين العام لوزارة الطاقة النرويجي وعدداً من رواد قطاع الطاقة، بالإضافة إلى نخبة من أبرز صناع القرار والخبراء في قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في مملكة النرويج.

كما تناولت المناقشات مواضيع الطاقة الحيوية، والتي تتمحور حول تقديم نظرة معمقة لهيكلية عمل قطاع الطاقة في أبوظبي، والتطورات التي شهدها قطاع الطاقة في النرويج.