حضور جماهيري وتفاعل لافت في احتفالات خورفكان بأعراس الوطن

المصدر: ■ خورفكان- عائشة الكعبي

انطلقت مساء أول من أمس، من على شواطئ خورفكان أولى الفعاليات الكبرى لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني، التي تنظمها لجنة احتفالات الإمارة باليوم الوطني 47 للدولة، وتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل، في أكثر من 7 مدن في الشارقة.

وشهد الاحتفالات الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بخورفكان، ووجوه وأعيان ومسؤولي المنطقة الشرقية عموماً، وخورفكان خصوصاً، وخالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة.

وجمع غفير من سكان وأهالي وزوار خورفكان، وتنقل الحضور بين مختلف الأنشطة والفعاليات، وتابعوا الفعاليات بحماسة لافتة، تجلت فيها أعمق معاني وألوان حب الوطن، وتفاعلوا مع فقرات الاحتفال التي تنوعت بين عروض جوية ومظلية زينت سماء خورفكان بألوان العلم وخطفت أنفاس الحضور، وفقرات فنية، شارك فيها الفنان حسين الجسمي.

وأوبريت وطني غنائي، وفرق شعبية، وعروض فولكلورية، بالإضافة إلى المسيرة الوطنية التي حملت عنوان أجيال المستقبل، بمشاركة حيوية من طلبة المدارس، وجاءت السهرة الوطنية المميزة مع نخبة من الفنانين الإماراتيين، أريام، وعريب، وفايز السعيد، ووليد جاسم، وفيصل جاسم، الذين تغنوا بحب الإمارات وترابها وشيوخها. هكذا كانت فرحة الاتحاد التي جمعت القلوب ووحدت فيها عشق الوطن، على كورنيش خورفكان.

في حين استمرت الاحتفالات أمس الجمعة في دبا الحصن، حيث المسيرة الكرنفالية الشعبية والعروض الجوية، لتتواصل اليوم السبت في كلباء، إلى أن يتم الالتقاء مجدداً في المنتزه الوطني .

حيث الدخول المجاني، على مدار ستة أيام، وفي السابع والعشرين احتفالات البطائح، وفي التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري تتجدد الاحتفالات في الحمرية والذيد ووادي الحلو، بينما يشهد اليوم التالي أوبريت إمارات زايد على مسرح المجاز، ومن ثم في جزيرة العلم في اليوم المجيد، الثاني من ديسمبر.