شرطة أبوظبي تدشّن دراجات الإعلام الأمني

المصدر: أبوظبي- البيان

دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دراجات الإعلام الأمني النارية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تزامناً مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2018 لتشكّل ذراعا إعلامية جديدة لتعزيز التواصل المستمر والمباشر مع المجتمع على طرقات العاصمة أبوظبي.

وأكد العقيد محمد المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، أن دوريات دراجات الإعلام الأمني تأتي في إطار الخطط والجهود المستمرة لشرطة أبوظبي لمواكبة التطورات المتسارعة في نقل المعلومات من موقع الأحداث وإحاطة الجمهور بالمستجدات والمعلومات الموثوقة لحظة بلحظة من الواقع الميداني بعدما أصبح بإمكان مستخدمي التواصل الاجتماعي تصوير وتداول الأحداث.

وأشار إلى أن عنصر السرعة في نقل الصورة وضمان مصداقية المعلومة باتا من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في ظل التطورات اليومية في تكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل، وأصبح الرهان الحقيقي هو تقديم المعلومة الصحيحة دون تأخير أو المساس بالمصداقية والدقة.