الإمارات وتونغا تبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: نوكو ألوفا - وام

التقى الملك توبو السادس، ملك مملكة تونغا، صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة غير المقيم في تونغا، أول من أمس.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لملك تونغا وتمنياتهم للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه حمل ملك تونغا سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وأشاد ملك تونغا بعمق العلاقات الثنائية وعبّر عن رغبة بلاده في تعزيزها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن تونغا ترغب في المشاركة بشكل فاعل في معرض إكسبو 2020 لإبراز تطورات المجالات الثقافية والسياحية والتجارية بها.

وأكد أن قراره افتتاح سفارة لتونغا في الإمارات يأتي ضمن حرص بلاده على توثيق هذه العلاقة الثنائية المميزة. واستعرض صالح السويدي خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات بمملكة تونغا، وسبل تعزيزها، إلى جانب تبادل الآراء حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.