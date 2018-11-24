رأس الخيمة تتزين بمجسمات وشعارات احتفاء باليوم الوطني

المصدر: ■ رأس الخيمة ـ أحمد ابوالفتوح

بدأت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بتزيين الشوارع والطرقات والميادين الرئيسية في الإمارة بمجسمات وأشكال هندسية مضيئة ذات الأشكال ثلاثية الأبعاد التي تجسد معاني الفخر والاعتزاز باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع المصابيح المضيئة واللوحات المشعة بأشكال مختلفة ذات الألوان الأربعة لعلم الدولة.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة تعهد أعمال تزيين الإمارة إلى إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإضاءة والزينة، لضمان جودة المجسمات من خلال مواقعها لتضيف رونقاً خاصة على شوارع الإمارة، لافتاً إلى أن الأشكال الهندسية تمنح مشاهد خاصة بأشكالها ذات الأبعاد الثلاثية وبألوان علم الدولة.

وأشار إلى أن المشروع تضمن تزيين 14 دواراً رئيسياً وشارع كورنيش القواسم والطرق المؤدية لمداخل الإمارة، كما تم تركيب الزينة على 10 شوارع رئيسية، وتزيين الجسور بالأعلام والمجسمات التي تم تصميمها وفق رؤى مبتكرة تساهم في تجميل الإمارة وخاصة المناطق ذات الإقبال الكبير.