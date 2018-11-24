محمد الشرقي يشهد حفل العرس الجماعي الـ 19 في الفجيرة

المصدر: ■ الفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي مساء أمس حفل العرس الجماعي الـ 19 الذي أقيم لـ 100 شاب وشابة في إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبرعاية سمو ولي عهده تزامناً مع احتفالات الدولة بـ«عام زايد» وباليوم الوطني الـ47، وذلك في قاعة الشيخ خليفة بالفجيرة.

مبادرة

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أن مبادرة إقامة الأعراس الجماعية هي نموذج لثقافة الخير والعطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وكرستها من بعده القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تسهم في ترسيخ روابط الأخوة والتكافل الاجتماعي وتحث على ثقافة تسهيل الزواج.

وبارك سمو ولي العهد للعرسان ولأسرهم متمنياً للجميع حياة أسرية سعيدة ومستقرة تسودها المودة والرحمة، مشيداً بالجهود التي بذلتها لجنة العرس الجماعي في الفجيرة لتحضير متطلبات هذه الفعالية وتجهيزها.

وتقدم عبيد راشد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعم سموه للأعراس الجماعية في الإمارة منذ انطلاقتها في عام 1999، شاكراً سمو ولي العهد على حضوره ودعمه المباشر لعمل اللجنة المنظمة للعرس الجماعي وتيسير عملها.

فعاليات

وقال اليماحي إن حفل هذا العام يقام ضمن سلسلة الفعاليات والمبادرات المحلية التي تخلّد ذكرى القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتمجد أثره وإرثه، وترسّخ القيم التي غرسها وعمل جاهداً لنشرها، مثمناً مبادرة العرس الجماعي لما لها من أثر كبير في بناء الأسرة الإماراتية وعكس المبادئ والتقاليد الراسخة التي ميزت الشخصية الإماراتية.

شهد الحفل الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وكبار المسؤولين ومديري الهيئات والمؤسسات الحكومية في الفجيرة وجمع كبير من ذوي العرسان والمدعوين.