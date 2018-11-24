قمة أقدر العالمية تنطلق بعد غد بحضور 1500 شخصية

المصدر: أبوظبي-البيان

ينطلق بعد غد الحدث البارز في مجال تنمية الشعوب والمجتمعات «قمة أقدر العالمية» والتي تقام بتنظيم من برنامج خليفة للتمكين «أقدر» وبالشراكة مع الأمم المتحدة وعدد من الجهات المحلية والدولية، وبالتعاون مع شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في العاصمة أبوظبي.

وتقام قمة أقدر العالمية لهذا العام تحت عنوان «تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات:

التنمية المستدامة» في الفترة ما بين 26-28 نوفمبر 2018، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث البارز أكثر من 1500 زائر ومشارك من المنطقة والعالم، حيث ستركز القمة على استراتيجيات ومفاهيم خاصة تُعنى بتطوير المجتمعات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تتألف من 17 محوراً تم توزيعها على جلسات المؤتمر وورش العمل.

ويتضمن حفل الافتتاح كلمات رئيسية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، كما تتضمن القمة جلسات رئيسية لكل من معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي ناصر جمعة الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وكلمة للدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلاً عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة للدكتور بويان راديوكوف ممثلاً لمدير عام منظمة اليونسكو وأسمى حنا خضر الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني وعضو مجلس الأعيان الأردني.

والدكتور فيصل الباكري مستشار وزير التربية والتعليم، وخميس جمعة بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، وأحمد بن علي الحمادي النائب الأول للرئيس في مجموعة اتصالات، والدكتورة آن سبيكارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف.

وستضم قمة أقدر العالمية عدداً من الفعاليات المميزة والتي تشمل المعرض الذي يقام بالتوازي مع الجلسات العلمية وورش العمل، والذي يضم مشاركات لأكثر من 50 عارضاً.

7جلسات

وتتضمن القمة 7 جلسات رئيسية وتتناول استراتيجيات المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه في تمكين الإنسان، وتطوير العنصر البشري لصالح النمو الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين من أجل مجتمع أفضل، والتعليم المستدام وازدهار الدول، والشراكات الناجحة وتحقيق الأهداف المستدامة، والبنى التحتية الذكية واستدامة الأمم، وبناء الأمم على أساس العدل والسلام.

في حين تضم أجندة القمة 38 ورقة عمل و4 حلقات شبابية، إضافة إلى 38 متحدثاً من عدد من الدول منها الإمارات والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والكويت وألمانيا وسنغافورة والأردن ومصر، كما تشتمل على 18 ورشة عمل تتناول موضوعات هامة ومختلفة على مدار ثلاثة أيام وهي البيانات المستدامة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، استشراف المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة من قبل وزارة التربية والتعليم، الإعلام التنموي ودوره في تطوير المجتمعات، ودور التربية في تحقيق التنمية المستدامة - الإِمَارات نموذجاً .

- والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم. في حين تشمل الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس شباب وزارة الداخلية على عناوين وموضوعات مختلفة مثل الشباب والتوازن بين الجنسين، وتأثير النمو الاقتصادي على الشباب وإيجاد العمل اللائق، ونقل المعرفة حول النمو الاقتصادي، والشباب والتعلم المستمر.