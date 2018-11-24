محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والكتبي

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم راشد المقعودي الفلاسي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عتيج علي بن خفية الكتبي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي - العين عصر أمس، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من أبناء القبائل وأعيان البلاد وأقارب العروسين .

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي الفلاسي والكتبي أفراحهما، متمنياً للعروسين حياة أسرية مستقرة مكللة بالسعادة والبنين.