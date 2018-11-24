الرميثي يطلع على الجهود التطويرية في إدارة المتابعة الشرطية

المصدر: أبوظبي- البيان

اطلع اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي على أهم الخطط والمبادرات التطويرية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع وكان في استقباله العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير الإدارة، وعدد من الضباط.

وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ومساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل التطويري بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة الأمن والأمان. ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في انجاز معاملاتهم ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، وتفقد سير العمل والمشاريع والجهود المبذولة ضمن برنامج تخفيض النقاط المرورية، وآليات الرعاية اللاحقة للأحداث والنزلاء بعد الإفراج عنهم، وتدابير الخدمة المجتمعية، وإجراءات المراقبة الالكترونية.