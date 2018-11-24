شرطة أبوظبي تشارك بحلقة شبابية عن مكافحة الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في حلقة شبابية، نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرعها في أبوظبي، تناولت التعريف بالمفاهيم التوعوية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وطرق مكافحتها.

وتحدّث الرائد علي فارس النعيمي، مدير فرع البحث الإلكتروني في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، عن طبيعة الجرائم الإلكترونية، وسرعة تطوّر الجريمة، ودور شرطة أبوظبي في التصدّي لها بالتعاون مع أفراد المجتمع.

وتطرق المستشار عبد الله الكعبي، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرع أبوظبي، إلى قانون تقنية المعلومات، ودور المحامين في التعامل مع القضايا الإلكترونية.