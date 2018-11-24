شرطة الشارقة تنقذ عربياً تدهورت مركبته في منطقة الفاية

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة، في عملية سريعة، وبالتعاون مع إدارة جناح الجو، والدفاع المدني بالشارقة، من إنقاذ عربي يبلغ من العمر 33 عاماً، تدهورت مركبته في منطقة الفاية بالشارقة واشتعلت بها النيران، إلا أن عمليات التدخل السريع، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى القاسمي حال دون وقوع مكروه له سوى بعض الإصابات التي صنفت بين البليغة والمتوسطة، وحالته الآن مستقرة.

وتهيب شرطة الشارقة بقائدي المركبات بضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، وعدم القيادة بتهور، وخاصة في المناطق الصحراوية، لما لها من خطورة بالغة على حياتهم، وحياة الآخرين.