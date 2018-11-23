شرطة أبوظبي تدشن " دراجات الإعلام الأمني " في طرقات العاصمة

المصدر: البيان الالكتروني

دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي " دراجات الإعلام الأمني النارية " التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تزامنا مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2018 لتشكل ذراعا إعلامية جديدة لتعزيز التواصل المستمر والمباشر مع المجتمع على طرقات العاصمة أبوظبي.

وأكد العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، أن دوريات دراجات الإعلام الأمني تأتي في إطار الخطط والجهود المستمرة لشرطة أبوظبي لمواكبة التطورات المتسارعة في نقل المعلومات من موقع الأحداث وإحاطة الجمهور بالمستجدات والمعلومات الموثوقة لحظة بلحظة من الواقع الميداني بعدما أصبح بإمكان مستخدمي التواصل الاجتماعي تصوير وتداول الأحداث.

وأشار المهيري إلى أن عنصر السرعة في نقل الصورة وضمان مصداقية المعلومة باتا من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في ظل التطورات اليومية في مجالات تكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الرهان الحقيقي تقديم المعلومة الصحيحة دون تأخير أو مساس بالمصداقية والدقة وهو ما تسعى إليه القنوات الإعلامية والاجتماعية لشرطة أبوظبي والتي أصبحت مصدرا أساسيا موثوقا لوسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأوضح الرائد عبدالله غرامة رئيس قسم الدعم الإعلامي أن الدوريات مجهزة بأحدث تقنيات التصوير والاتصال المباشر والكوادر الإعلامية المدربة لتحقيق معدلات استجابة قياسية في سرعة وسهولة الانتقال لمواقع الأحداث وتغطية الوقائع بكاميرات حديثة وعالية الجودة لوضع الجمهور في قلب الأحداث الميدانية ونقل الحقائق والمعلومات بحجمها الحقيقي .. مشيرا إلى أن صغر حجم دراجات الإعلام الأمني الجديدة يساعد في الوصول السريع لموقع الحدث.