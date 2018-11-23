هزاع بن زايد: قلبان يخفقان في جسد واحد

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات قلبان يخفقان في جسد واحد ومعاً.

وقال سموه في تدوينة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فرحة كبيرة تغمر الإمارات، قيادة وشعباً، في استقبال الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يحلّ ضيفاً ولا زائراً بل هو من أهل الدار»، وأضاف: «المملكة السعودية الشقيقة والإمارات قلبان يخفقان في جسد واحد ومعاً نبقى أبداً نحتفي بإرثنا التاريخي معاً ونواجه تحديات الحاضر معاً ونصنع معاً أمجاد المستقبل».