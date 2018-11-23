«خليفة الطبية» تدشّن أكبر صيدلية ذكية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

دشنت مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي صيدليتها الذكية الأولى التي تعد أكبر صيدلية ذكية على مستوى الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع عملية صرف الأدوية للمرضى بشكل يضمن السلامة الدوائية والكفاءة العالية.

وتخدم الصيدلية الذكية ما يقارب الـ 800 مراجع يومي وتتراوح مدة صرف الأدوية الموصوفة من 8 إلى 10 ثوان بواسطة روبوت خاص وبمتوسط سرعة تقارب 90 علبة دواء خلال الدقيقة الواحدة أي ما يعادل 5400 علبة دواء في الساعة،.

إضافة إلى أن برمجة النظام في الصيدلية يعزز الهدف الرئيسي للخدمات الصيدلانية في المستشفى، وهو ضمان سلامة المرضى من خلال رفض تخزين الأدوية التي تقل صلاحيتها عن 3 أشهر.

كما تتميز الصيدلية الذكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية باحتوائها على جهاز تنبيه يعمل على مدار الساعة لقياس درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة مع إمكانية الاتصال الفوري في حال حدوث أي خلل يؤدي إلى تعطل الجهاز مما يتيح فرصة الاستجابة السريعة .

أدوار

وقال الدكتور رفيق كرم يوسف مدير الصيدلة في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «يعد دور الصيدلي ضمن نظام الصيدلية الذكية أساسياً، فبعد أن يقدم المراجع بطاقة التأمين الخاصة به يراجع الصيدلي الوصفة ويتأكد من صحتها ويشرح للمراجع طريقة استخدام الأدوية والتفاعلات الدوائية المحتملة ويجيب عن استفساراتهم،.

وفي تلك الأثناء تجلب الذراع الروبوتية الدواء الموصوف وتطبع بيانات المريض والوصفة باللغتين العربية والإنجليزية وتلصقها على العلبة ثم ترسلها إلى الصيدلي عبر حزام خاص بالجهاز».

وبدوره قال المهندس محمد الهاجري، مدير إدارة الخدمات الهندسية في المدينة الطبية: «يأتي الروبوت ضمن منظومة من المبادرات والإنجازات التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة «صحة» والتي تتضمن تطبيق الأنظمة التكنولوجية المتطورة وتحديث وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة المرضى من خلال تقليل ساعات الانتظار وحمايتهم من الأخطاء الدوائية»

وإلى ذلك قال محمد الزعابي المدير التنفيذي للعمليات في شركة «صحة»: «إن عدد الصيدليات الذكية في إمارة أبوظبي وصل إلى 5 صيدليات في مستشفى الرحبة وتوام ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومركز بني ياس الصحي، بالإضافة إلى مركز عود التوبة بمدينة العين».

2000

كشفت الدكتورة ميادة الطنيجي مشرف صيدلية العيادات التخصصية، بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية: « يتردد على الصيدلية من 2000 مراجع يومياً، وعدد المراجعين الذين استقبلتهم صيدلية العيادات الخارجية بالمستشفى منذ بدية العام وصل إلى 97 ألف مراجع».