لجنة باستشاري الشارقة تقر زيارة عدد من المؤسسات المعنية بالأسرة

المصدر: الشارقة - البيان

أقرت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع زيارة عدد من المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة في إمارة الشارقة وتأتي الزيارات في إطار خطة اللجنة بهدف مواصلة اهتمامها بكافة شؤون وأوضاع الأسرة.

ترأست الاجتماع فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة وحضره خالد علي سعيد الغيلي الزعابي مقرر اللجنة بطي خلفان بن سرور الكتبي، وسلطان عبدالله محمد الشرقي الظهوري، وسالم خميس المزروعي، وعبدالله إبراهيم موسى، ونورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر.

وبحثت اللجنة مختلف خططها خلال الدور الحالي من اجتماعات وزيارات ضمن أعمال المجلس والتي تهدف إلى زيارة الدوائر ذات الجهة ومواصلة دراسة أوضاع الأسرة والعمل على تأمين متطلباتها وتحقيق الترابط الأسري والاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها لتعكس أهداف اللجنة الاهتمام بالمواطن والأسرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات.

وأكدت اللجنة اهتمامها بكافة أفراد المجتمع والعمل على التواصل مع كافة الدوائر المعنية لتوفير متطلبات الحياة الكريمة.